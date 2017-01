Senador visita Fecomércio e reitera confiança na melhora da economia

O senador Deca (PSDB-PB) esteve nesta quarta-feira, 11, com o presidente da Federação do Comércio de Bens e de Serviços do Estado da Paraíba, Marconi Medeiros, ocasião em que ele aproveitou para tratar de assuntos de relevância nacionais tais como o processo de recuperação da economia do país, e especificamente ações da entidade no sertão paraibano.

Marconi Medeiros aproveitou a oportunidade para convidar o senador para um evento que a entidade irá realizar em Cajazeiras no dia 26 de janeiro com todos os seus filiados objetivando expor o planejamento para 2017 além de traçar estratégias comuns que visem a melhoria do comércio e da prestação de serviços na Paraíba.

Durante a conversa, Deca lembrou as importantes ações que impactam a economia brasileira que estão sendo aprovadas pelo Congresso Nacional, “o Congresso Nacional tem sido um parceiro importante do Brasil e do presidente Michel Temer na aprovação das reformas e isso já tem ajudado recuperação da economia”, disse.

O senador destacou o primeiro grande problema que o Brasil precisa resolver está na área da economia, pois a partir da geração de empregos, o principal problema das famílias brasileiras que é o fantasma do desemprego será resolvido, “o que é mais prejudicial para uma família é a falta de emprego, que impõe aos trabalhadores a impossibilidade de proporcionar uma melhor qualidade de vida para os seus filhos e filhas, causando permanente preocupação inclusive para quem está trabalhando, pois, já chegamos aos 12 milhões de desempregados e é preciso retomar o crescimento da oferta de empregos”, disse.

FONTE: Da Redação com Ascom