Senador reúne deputados do PMDB que apoiam Ricardo Coutinho

Foto: Ascom

O senador Raimundo Lira, os deputados Federais Veneziano Vital do Rêgo, Hugo Motta e André Amaral, além do Deputado Estadual Nabor Wanderley, se reuniram na tarde desta quinta-feira (12) para definir uma estratégia de fortalecimento do PMDB na Paraíba.

O encontro durou cerca de quatro horas e foi realizado no apartamento de veraneio do senador Raimundo Lira, na praia Ponta de Campina, em Cabedelo.

O objetivo, segundo relato do senador, foi o de definir algumas premissas desse grupo, que permanecerá unido. Ao final do encontro, os parlamentares definiram alguns pontos, destacados abaixo:

– Os quatro parlamentares federais terão uma ação parlamentar unificada em Brasília, em apoio ao governo do Presidente Michel Temer e, sobretudo, em defesa dos interesses da Paraíba, seja do Governo do Estado ou das Prefeituras Municipais;

– O grupo, no momento, tem como preocupação principal o trabalho, deixando para o próximo ano as questões referentes à política e à realização das eleições de 2018. No momento, o objetivo é o trabalho unificado. Este grupo estará aberto para agregar outros companheiros peemedebistas aqui na Paraíba, sejam deputados, ex-deputados, prefeitos, ex-prefeitos e outras lideranças.

– O grupo definiu que o Senador Raimundo Lira conversará com o Governador Ricardo Coutinho para relatar os assuntos que foram discutidos na reunião desta tarde.

Da Redação com Ascom