Senador paraibano é eleito vice-presidente do Senado

foto: Agência Senado

Integrando a chapa de Eunício Oliveira (PMDB), eleito presidente do Senado Federal nesta quarta-feira (01), o senador paraibano Cássio Cunha Lima (PSDB) vai ocupar a primeira vice-presidência da Casa.

O nome do paraibano foi indicado pela bancada do PSDB para ocupar a única vaga do partido na chapa, eleita com 75 votos.

Confira como ficou a composição da nova Mesa Diretora do Senado:

Presidente: Eunício Oliveira (PMDB-CE)

Primeiro vice-presidente Cássio Cunha Lima (PSDB-PB)

Segundo vice-presidente João Alberto Souza (PMDB-MA)

1º secretário – José Pimentel (PT-CE)

2º secretário – Gladson Cameli (PP-AC)

3º secretário – Antonio Carlos Valadares (PSB-SE)

4º secretário – Zezé Perrela (PTB-MG)

Primeiro suplente de secretário – Eduardo Amorim (PSC-SE)

Segundo suplente de secretário – Sérgio Petecão (PSD-AC)

Terceiro suplente de secretário – Davi Alcolumbre (DEM-AP)

Quarto suplente de secretário – Cidinho Santos (PR-MT)