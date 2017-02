Senador paraibano ainda briga para assumir Comissão de Justiça

Raimundo Lira (PB) tem o apoio do novo presidente do Senado, Eunício Oliveira (CE). O seu concorrente Edison Lobão (MA) tem como cabo eleitoral o ´sete vidas´ Renan Calheiros, novo líder do partido no Senado.

E ainda tem a senadora Marta Suplicy (SP) na disputa.

Foto: Montagem/ Paraibaonline

Tudo indica que a solução inevitável será a clássica: no voto.

*fonte: coluna Aparte, com Arimatéa Souza

Para ler a coluna inteira, acesse aqui:

http://paraibaonline.net.br/p_ aparte/

.