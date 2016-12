Senador: “O Governo do Estado deve mais de R$10 milhões à Prefeitura de Campina”

O senador Cássio Cunha Lima (PSDB) lamentou o descaso demonstrado pelo governador Ricardo Coutinho (PSB) em relação a cidade de Campina Grande e afirmou que a cidade vive hoje contando apenas com a própria sorte. Ele destacou que a cidade vive, além do problema de abastecimento de água, um momento de caos no aspecto de segurança pública.

Cássio ainda mencionou que o Governo do Estado deve mais de R$10 milhões à Prefeitura de Campina Grande, em segmentos pertencentes à Secretaria Municipal de Saúde.

– O Governo do Estado deve mais de R$10 milhões à Prefeitura de Campina Grande nas contrapartidas da UPA, do Samu e da Farmácia Básica. O que se vê é o desprezo, a incompetência, o descaso e nem mesmo uma palavra de esperança para o enfrentamento dessas questões a cidade tem recebido – colocou

