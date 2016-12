Senador lança hashtag #JulgaTRE para cobrar julgamento de ações contra Ricardo

O senador Cássio Cunha Lima (PSDB) comentou sobre as ações colocadas no Tribunal Regional Eleitoral em relação a campanha do governador Ricardo Coutinho (PSB) de 2014 e destacou que é preciso celeridade no julgamento dos processos.

Ele lembrou que o processo que cassou seu mandato precisou de apenas seis meses e, após julgado, de quarenta minutos para ser efetivado. Também disse que as ações contra o socialista já têm dois anos de espera.

– A primeira esperança é de que haja julgamento. O que se espera é que o TRE possa prestar ação jurisdicional dos seus serviços, sobretudo das ações do Empreender, onde residem as denúncias mais graves – colocou

Para cobrar a agilidade no julgamento das ações, Cássio afirmou que lançou a hashtag #JulgaTRE e destacou que a culpa pela lentidão não cabe ao desembargador Romero Marcelo, atual relator do processo.

As informações foram veiculadas na Rádio Arapuan FM.

Da Redação