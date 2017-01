Senador do PMDB se beneficia com o atraso na divulgação de delações

Para aliados, o senador Eunício Oliveira (PMDB-CE), citado em delações premiadas na Operação Lava Jato e favorito para suceder Renan Calheiros (PMDB-AL) na presidência do Senado, é beneficiado pelo provável atraso no andamento da Operação Lava Jato, com a morte do ministro Teori Zavascki, destaca o jornal Folha de São Paulo.

O risco da divulgação de informações que poderiam prejudicar sua eleição na Casa ficaria reduzido, afirmam.