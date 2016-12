Senador dissocia política de aliança do PMDB entre o PSB e o PSD na Paraíba

foto: Paraibaonline

Para o senador Raimundo Lira o ideal seria que todo o seu partido, o PMDB estivesse alinhado com o governador Ricardo Coutinho (PSB), a quem tece elogios e com o qual está politicamente definido com vistas às eleições de 2018.

Em entrevista a imprensa, o senador procurou explicar o seu apoio político entre o PSB e o PSD na Paraíba, uma vez que, boa parte do PMDB está aliado ao PSDB e apoiou à reeleição do prefeito de João Luciano Cartaxo.

“Eu continuo aliado do governador Ricardo Coutinho. É uma aliança que estou satisfeito com ela porque há uma reciprocidade nessa aliança em termos de reconhecimento, de respeito e de amizade. Então, continuarei trabalhando para o Estado da Paraíba enviando emendas para a viabilidade de diversas obras, a exemplo da duplicação da BR 230 no trecho Campina Grande e Farinha com a construção de mais três viadutos na cidade”, destacou.

Com relação ao prefeito Cartaxo, Lira afirmou que o apoio é apenas administrativamente para o qual destinou uma emenda de valor significativo para a cidade, porém não revelou o total de recursos. “Eu posso dizer que sou aliado político e administrativamente do governador Ricardo Coutinho e aliado administrativamente do prefeito Luciano Cartaxo”, enfatizou.

FONTE: Da Redação de João Pessoa (Hacéldama Borba)