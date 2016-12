Senador destaca projeto para inclusão de deficientes nas cotas de universidades

O senador Cássio Cunha Lima (PSDB) listou as ações que o Governo Federal tem feito para a Paraíba e destacou que a primeira etapa da duplicação da BR 230 já foi iniciada, na Praça do Meio do Mundo, com o investimento de R$307 milhões. Também afirmou que vai ser realizada a suplicação do trecho que leva de Oitizeiro à Cabedelo.

Cássio ainda mencionou que o ministro da Educação, Mendonça Filho, veio à Paraíba para anunciar a construção de mais seis escolas técnicas de ensino médio e disse que conseguiu aprovar um projeto próprio, onde deficientes físicos vão poder ter acesso às cotas de entrada na universidade.

– Com essa medida teremos uma ação de inclusão social, para que essas pessoas que têm algum tipo de deficiência física possam ter a oportunidade de entrar num curso técnico ou na universidade – frisou

