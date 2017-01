Senador destaca prêmio recebido em Brasília de 4º melhor desempenho parlamentar

O senador Raimundo Lira (PMDB) comentou sobre sua atuação em Brasília e destacou que, enquanto esteve à frente da comissão especial do impeachment, priorizou a realização de um bom trabalho para honrar o povo da Paraíba.

Ele ainda afirmou que esteve presidindo os assuntos que envolvem a transposição do Rio São Francisco e disse que o mais importante é o empenho de todos para que os resultados sejam os melhores.

Raimundo salientou que recebeu um prêmio em Brasília pela sua atuação e disse que quer compartilhar essa vitória com o povo paraibano.

– O mais importante do papel do senador é representar bem o estado. Este ano fui considerado pelo ranking dos políticos, o parlamentar congressista que teve o quarto melhor desempenho do país. Recebi esse troféu em Brasília e quero dividir o prêmio com o povo da Paraíba – pontuou

As informações foram concedidas em entrevista à Rádio Arapuan FM.