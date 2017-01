Senador destaca comprometimento de ministro com a Transposição

O senador Cássio Cunha Lima (PSDB-PB) manteve na manhã desta quinta, 19, conversa por telefone com o ministro da Integração Nacional, Helder Barbalho e foi informado por ele que as obras do Eixo Leste da Transposição estarão totalmente concluídas no final de fevereiro e que as obras complementares, que estão sob responsabilidade do DNOCS também estarão concluídas dentro do prazo.

“O ministro Helder e toda a sua equipe merecem todo o reconhecimento dos paraibanos por sua competência no comando das obras da transposição”, reconheceu o senador Cássio ao destacar que desde que assumiu o comando da Pasta, ele tem sido “diligente e ciente da sua responsabilidade com toda a população paraibana, ansiosa pela chegada da água”.

Durante a conversa, o ministro informou ao senador está sendo construído um canal com 500 metros de extensão para desviar a água do São Francisco e impedir que esta seja contaminada pelo esgoto de Monteiro que é jogado no rio Paraíba.

Visita às obras – O ministro disse ontem durante visita à Monteiro que o Governo Federal está atuando em parceria para garantir que o esgotamento sanitário seja tratado e feito da forma adequada.

A Fundação Nacional de Saúde (Funasa) e a prefeitura de Monteiro (PB) estão executando as obras de esgotamento sanitário.

“Nossa expectativa é de que possamos até o último dia de fevereiro entregar água do rio São Francisco, em Monteiro e a partir daí pegar o curso do Rio Paraíba e assegurar tranquilidade à população”, reforçou o ministro.