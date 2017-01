Senador destaca ações do Governo Federal em abastecimento de água para a PB

No evento realizado nesta segunda-feira, 30, na sede da Federação das Indústrias do Estado da Paraíba, em Campina Grande, o senador Cássio Cunha Lima, além de agradecer mais uma vez o esforço de toda a equipe do Ministério da Integração Nacional comandado pelo ministro Helder Barbalho, pela concretização das obras da transposição, fez questão de destacar os investimentos em abastecimento de água cujos recursos foram liberados para execução imediata.

ADUTORAS – Apenas para a Paraíba, do montante de R$ 22,3 milhões, foram autorizados ontem (30) o empenho e a transferência de R$ 11,1 milhões, por meio de portaria publicada no Diário Oficial da União.

O recurso será utilizado na construção de três adutoras de engate rápido que atenderão os municípios de Pilões, Diamante, Boa Ventura, Jericó e Mato Grosso.

Os outros R$ 2,7 milhões são destinados à contratação de 50 caminhões-pipa que irão garantir o abastecimento de mais de 380 mil pessoas em Campina Grande.

O ministério ainda irá liberar mais R$ 11,2 milhões para a implantação dos sistemas adutores de São José de Piranhas e Piancó.

Para ações da Defesa Civil Nacional, voltadas ao abastecimento emergencial de água como a operação carro-pipa, foram repassados R$ 2,8 milhões e mais R$ 13,2 milhões para a implementação do sistema adutor de Itaporanga/Nova Olinda/Pedra Branca.

Outros investimentos: R$ 2,7 milhões para o sistema adutor Natuba, R$ 5 milhões para o sistema integrado de abastecimento de água do Retiro e R$ 4 milhões para o sistema adutor Boqueirão. Além disso, foram pagos R$ 5,4 milhões para a construção de açudes no Estado.

Canal Acauã – Araçagi – Obra projetada, licitada e com os recursos captados ainda durante a gestão do então governador Cássio Cunha Lima, a Vertente Litorânea é uma das mais importantes obras hídricas da Paraíba e o ministro fez questão de lembrar que apenas nos últimos oito meses foi registrado um aumento de 65% nos repasses financeiros para a obra, totalizando R$ 91,2 milhões.

Assessoria do senador Cássio Cunha Lima com informações do Ministério da Integração Nacional