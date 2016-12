Senador confirma que água da transposição chega no primeiro semestre de 2017

O senador José Gonzaga Sobrinho (Deca,PSDB), falou sobre a transposição do Rio São Francisco e a previsão da chegada da água para Campina Grande.

– Em janeiro chega em Monteiro. Em Campina Grande e as 17 cidades do compartimento da Borborema vamos estar com água nas torneiras de todos em março para abril– concluiu.

As informações foram veiculadas na Rádio Caturité AM.

Da Redação