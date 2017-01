Semob mantém diálogo com motoristas de transportes escolares, em João Pessoa

Mantendo a política do diálogo da gestão, prezando por um trânsito mais seguro e sem vítimas, o superintendente da Semob-JP, Carlos Batinga, recebeu na manhã desta sexta-feira (27) representantes do Sindicato dos Operadores de Transportes Escolares da Capital.

Durante a reunião, foram discutidos vários pontos do decreto que regulamenta o serviço escolar em João Pessoa, entre eles, a permanência de um acompanhante no veículo, para que os estudantes transportados tenham mais atenção durante a viagem, bem como os profissionais verificarem aspectos como lotação dos carros e utilização dos itens de segurança por parte dos passageiros.

“Para a Semob-JP o que mais importa é a segurança das pessoas no trânsito. Devemos manter estes acompanhantes nos transportes escolares, mas agora, atendendo a uma solicitação da categoria, que é fazer esta exigência quando os transportados forem crianças de até 10 anos”, informou o superintendente Carlos Batinga.

foto: Secom/JP

No dia 17 de fevereiro, uma nova reunião deve ser realizada na sede da Semob-JP com a categoria visando apresentar as modificações ao regulamento que a Semob-JP estará promovendo.

“Agradecemos ao superintendente Carlos Batinga por estar sempre à disposição para nos receber e manter este diálogo que visa melhorar este serviço prestado a população”, ressaltou José Ridevaldo Freitas, presidente do Sindicato dos Transportes Escolares.

A Semob-JP recomenda aos pais dos alunos que antes de contratar o serviço procurem se informar se o veículo está devidamente cadastrado e regularizado para que os passageiros se mantenham seguros.

Atualmente, João Pessoa possui 437 veículos cadastrados e que são avaliados semestralmente conforme determina o CTB (Código de Trânsito Brasileiro) no art.136 inciso II, para assim dar mais segurança aos estudantes e tranquilidade aos pais.