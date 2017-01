Seminário Municipal de Educação reunirá 3 mil pessoas, em Campina

A Prefeitura de Campina Grande, através da Secretaria de Educação do Município (Seduc), realizará na próxima quinta e sexta-feira, dias dois e três de fevereiro, o V Seminário Municipal de Educação, evento que marcará o início das atividades do ano letivo para os profissionais da Rede Municipal de Ensino.

O encontro deverá reunir três mil pessoas, entre professores, gestores, técnicos e pessoal de apoio que atuam nas creches e escolas do município.

O tema escolhido para nortear as discussões desse ano foi “Currículo, Avaliação e Gestão para a Aprendizagem: da Reflexão à Sistematização”.

O objetivo é que todos os profissionais, envolvidos com a Educação Municipal, possam refletir, de forma integrada, sobre as práticas pedagógicas e a importância de um currículo fortalecido enquanto ferramenta para garantir a efetivação das políticas públicas de Educação.

De acordo com a programação da Seduc, a abertura do Seminário será realizada na próxima quinta-feira, dois de fevereiro, às 8h30, no Teatro Municipal Severino Cabral.

Após a solenidade, que contará com apresentações culturais de alunos da Rede Municipal, o público participará de uma mesa redonda sobre o tema central do evento, que também será realizada no turno da tarde.

Vão integrar a mesa a professora da Universidade Estadual da Paraíba (UEPB), Glória Maria Leitão de Souza Melo, doutora em Linguística e membro titular do Conselho Municipal de Educação e do Fórum Municipal de Educação Básica; o professor Raph Gomes Alves, membro do Movimento pela Base Nacional Comum Curricular e integrante do Programa Gestão para a Aprendizagem, da Fundação Lemann, para o qual a Prefeitura de Campina Grande foi selecionada em 2016; além da professora Milene Bazarim, mestre em Linguística Aplicada pela Universidade Estadual de Campinas e professora Assistente no curso de Letras da Universidade Federal de Campina Grande (UFCG).

Na sexta-feira, três de fevereiro, nos turnos manhã e tarde, os profissionais da Rede Municipal vão se dividir em 15 grupos de trabalho, organizados conforme as atribuições de cada profissional.

Os grupos serão distribuídos em nove locais, com mediação feita pela equipe pedagógica da Secretaria de Educação.

ANO LETIVO – Encerrada a programação do V Seminário Municipal de Educação, a Seduc vai iniciar, no dia seis de fevereiro (segunda-feira da próxima semana), o ano letivo nas escolas e creches da Rede.

Ainda é possível efetuar a matrícula até a próxima segunda-feira nas escolas e creches que ainda estão com vagas abertas.