Semana Nacional de Quadrinhos teve “Eu sou Maria” e documentário sobre Luzardo Alves

“Eu sou Maria” de autoria do professor e cartunista Henrique Magalhães foi exibido nesta sexta-feira (27), no miniauditório da Estação das Artes, prédio Estação Cabo Branco – Ciência, Cultura e Artes, no Altiplano.

Em seguida, no mesmo espaço, aconteceu a exibição do documentário sobre a vida do cartunista paraibano Luzardo Alves, falecido ano passado e o grande homenageado da 5ª edição da Semana Nacional de Quadrinhos, que teve início na última quarta-feira na Estação e prossegue até este domingo (29).

Os vídeos têm duração aproximada de 30 a 40 minutos cada. A entrada é aberta ao público de todas as idades.

A organização do evento lembra ao público que todas as exibições de vídeos possuem classificação livre e foram cedidas para exibição pela maior loja de quadrinhos, tiras, mangás e HQ´s de João Pessoa, a Comic House, da qual a Estação Cabo Branco é parceira.

A 5ª Semana Nacional de Quadrinhos prossegue até domingo (27), no primeiro pavimento da Torre Mirante, com a tarde de autógrafos com os desenhistas Mike Deodato, Emir Ribeiro, Henrique Magalhães, Thais Gualberto, Alberto Pessoa, Gabriel Jardim e outros.

A Semana Nacional dos Quadrinhos neste sábado (28), contará com a presença do professor Alberto Pessoa do curso de Mídias Digitais da UFPB que irá palestrar na sala de convenções 1.

foto: Secom/JP

No local o público poderá visitar a exposição “Entre Páginas” que está localizada no primeiro pavimento da Torre Mirante. Nela o visitante vai encontrar desenhos antigos desenhos e traços da personagem Mônica do desenhista Maurício de Souza, Thanos de autoria de Mike Deodato, Bidu, Papa Capim, Super Woman da DC Comics, Velta de Emir Ribeiro, Matrioska de Gabriel Jardim, Primas de Alberto Pessoa, quadrinho que concorreu ao HQ Mix e outros.

Mike Deodato, que confirmou presença por telefone, é um dos mais conceituados quadrinista do Brasil. Responsável por desenhar para mais famosa revista de HQ´s, a Marvel, os personagens Amazing Spider-Man, Os Vingadores, Pantera Negra, Bullseye: Greatest Hits, Elektra, Fury: Peace Maker, Hulk e tantos outros.

Também está confirmada a presença da quadrinista Thaís Gualberto, da empresa Kisuki. Ela foi quadrinista da Folha de São Paulo e fez parte do Coletivo WC Ceo. Thaís é a grande representante das mulheres nos quadrinhos.

No domingo (29), de 15h às 17h, no primeiro pavimento da Torre, no espaço expositivo, estará acontecendo a Tarde de Autógrafo com Mike Deodato, Henrique Magalhães, Emir Ribeiro, João Vidal, Gabriel Jardim, Thais Gualberto, Jack Hebert e Ricardo Jaime.

O evento conta com a parceria da Comic House (Manases), a maior loja de vendas de livros de quadrinhos, tirinhas, HQ´s de João Pessoa e da Editora Marca de Fantasia, que mais apoia a produção alternativa e de quadrinhos na Paraíba. A Comic House foi a responsável por ceder os vídeos que estão sendo exibidos na Semana Nacional de Quadrinhos. É importante lembrar que a semana está na sua 5ª edição e a Estação Cabo Branco sempre fez questão que o evento continuasse acontecendo na casa.

Dia Nacional do Quadrinho

No dia 30 de janeiro é comemorado oficialmente o dia do quadrinho. A data foi criada em 1984 pela Associação dos Quadrinhistas e Cartunistas do Estado de São Paulo (AQC-ESP). Desde então, a entidade organiza o Prêmio Angelo Agostini, para prestigiar os profissionais brasileiros das histórias em quadrinhos.

O dia 30 de Janeiro foi escolhido pois, nesta data em 1869, Angelo Agostini publicou na revista Vida Fluminense, (1868-1875), aquela que é tida como a 1ª história em quadrinhos do Brasil: As Aventuras de Nhô Quim ou Impressões de Uma Viagem à Corte.

Também no domingo (29) acontecerá o projeto Dia de Ler, no anfiteatro, na área externa com troca de livros, contação de história em quadrinhos, a partir das 16h, com o arte educador Carlos Sousa.