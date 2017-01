Semana Nacional de Quadrinhos prossegue na Estação Cabo Branco

fotos: Secom/JP

A 5ª Semana Nacional de Quadrinhos prossegue nesta quinta-feira (26) na Estação Cabo Branco – Ciência, Cultura e Artes, no Altiplano, com a exibição do filme “Ao mestre com carinho”, de Rodolfo Zaella.

Será a partir das 10h30, no miniauditório da Estação das Artes, prédio ao lado do complexo. A entrada para o evento, que acontece até o próximo domingo (29), é aberta as pessoas de todas as idades.

O público ainda poderá visitar a exposição “Entre Páginas” que está localizada no primeiro pavimento da Torre Mirante. Nela, o visitante vai encontrar desenhos antigos e traços da personagem Mônica de Maurício de Souza, Thanos de autoria de Mike Deodato, Bidu, Papa Capim, Super Woman da DC Comics, Velta de Emir Ribeiro, Matrioska de Gabriel Jardim e Primas de Alberto Pessoa, quadrinho que concorreu ao HQ Mix e outros.

Na programação está incluída também a palestra com o professor do curso de Mídias Digitais da Universidade Federal da Paraíba (UFPB), Alberto Pessoa. Será neste sábado (28), às 10h30, na sala de convenções 1.

No domingo (29), das 15h às 17h, no primeiro pavimento da Torre, no espaço expositivo, estará acontecendo uma tarde de autógrafo com Mike Deodato, Henrique Magalhães, Emir Ribeiro, João Vidal, Gabriel Jardim, Thais Gualberto, Jack Hebert e Ricardo Jaime.

Mike Deodato é um dos mais conceituados quadrinista do Brasil, sendo responsável por desenhar para a mais famosa revista de HQ´s, a Marvel, os personagens Amazing Spider-Man, Os Vingadores, Pantera Negra, Bullseye: Greatest Hits, Elektra, Fury: Peace Maker, Hulk e tantos outros.

Já Thaís Gualberto, uma grande representante das mulheres nos quadrinhos, é quadrinista da empresa Kisuki. Ela foi quadrinista da Folha de São Paulo e fez parte do Coletivo WC Ceo.

Dia de Ler – Também no domingo, acontecerá o projeto Dia de Ler, no anfiteatro, área externa da Estação Cabo Branco. O evento conta com troca de livros, contação de história em quadrinhos. Será a partir das 16h, com o arte-educador Carlos Sousa.

Parceria – A 5ª Semana Nacional de Quadrinhos conta com a parceria da Comic House (Manases), a maior loja de vendas de livros de quadrinhos, tirinhas, HQ´s de João Pessoa, e da Editora Marca de Fantasia, que mais apoia a produção alternativa e de quadrinhos na Paraíba. A Comic House foi a responsável por ceder os vídeos que estão sendo exibidos no evento.

Rodolfo Zalla – É um dos maiores mestres do quadrinho brasileiro e mundial. Nasceu na Argentina em 1931 e imigrou para o Brasil em 1963, onde encontrou um farto mercado de trabalho e imediatamente se tornou um artista de quadrinhos mega prolífico.

Ao lado de artistas como Jayme Cortez, Eugênio Colonnese, Rubens Cordeiro, Luis Saidemberg, Primaggio Mantovi, Gedeone Malagola, Nico Rosso, Getúlio Delphim, Julio Shimamoto, Flavio Colin, Osvaldo Talo, entre outros, construiu e vivenciou um dos momentos mais felizes e intensos da HQ brasileira: as décadas de 1960 e 1970. Nesta época, editoras como Taika (ex-Continental e Outubro), GEP, Edrel e Jotaesse, capitaneadas por editores visionários como José Sidekerskis (o Zelão), Manoel Cassoli (o Manelão), Heli Lacerda, Minami Keizi e Miguel Penteado, apostavam todas suas fichas no quadrinho 100% nacional, lançando milhares de revistas de todos os gêneros, do farwest ao terror.

Dia – Trinta de janeiro é comemorado oficialmente o Dia Nacional do Quadrinho. A data foi criada em 1984 pela Associação dos Quadrinhistas e Cartunistas do Estado de São Paulo (AQC-ESP). Desde então, a entidade organiza o Prêmio Ângelo Agostini, para prestigiar os profissionais brasileiros das histórias em quadrinhos.

O dia 30 de janeiro foi escolhido porque Ângelo Agostini publicou, em 1869, na revista Vida Fluminense, (1868-1875), aquela que é tida como a primeira história em quadrinhos do Brasil: As Aventuras de Nhô Quim ou Impressões de uma Viagem à Corte.

Confira a programação do evento (*)

*Programação sujeita a modificações no decorrer do evento

ARTES VISUAIS

Exposição: Entre Páginas

Expositores:

Mike Deodato Borges – Thanos – Marvel Jack Herbert – Super Woman – DC Comics Eddy Barows – Nightwing MSP Grafhic – Mônica Força, Papa Capim e Bidu Juntos Henrique Magalhães: Maria Magazine, Marca de Fantasia John Monteiro – Cantinela Thais Gualberto Lima – Olga a Sexóloga Ricardo Jaime – Mister Bean Emir Ribeiro – Velta Patmos Editora Gabriel Jardim – Matrioska Alberto Pessoa – Primas (quadrinho que concorreu ao HQ Mix) João Vidal – A Ordem

ESTANDES DAS EDITORAS E LIVRARIAS

Comic House Marca de Fantasia

TARDE DE AUTOGRAFOS:

Dia 29 de janeiro (domingo)

Horário: 15h às 17h

Local: Primeiro pavimento da Torre Mirante

Quadrinistas: João Vidal, Gabriel Jardim, Emir Ribeiro, Thais Gualberto, Ricardo Jaime, Mike Deodato e Jack Herbert.

PALESTRAS

Alberto Pessoa – Professor do curso de Mídias Digitais da UFPB.

Dia: 28 de janeiro (sábado)

Hora: 10h30

Local: Sala de Convenções 1

OFICINAS

Hausman Santos – Quadrinista e Arte educador da Estação Cabo Branco

Dia: 26 de janeiro (quinta)

Hora: 15h

Local: sala de práticas

VÍDEOS

Dias: 25, 26, 27, 28 e 29 de janeiro

Filmes: Ziraldo em Profissão Cartunista, Ao mestre com carinho, Eu sou Maria, Documentário sobre a vida de Luzardo Alves, O Homem de Preto, Will Eisner – Profissão Cartunista e Mostra de Curtas FanFilmes

Dia 25 de janeiro (quarta-feira)

Filme: Ziraldo em Profissão Cartunista

Hora: 15h

Local: Miniauditório da Estação das Artes

Dia 26 de janeiro (quinta-feira)

Filme: Ao mestre com carinho – Rodolfo Zaella

Hora: 10h30

Local: Miniauditório da Estação das Artes

Dia 27 de Janeiro (sexta-feira)

Manhã

Filmes: Eu sou Maria (Henrique Magalhães) e Documentário sobre a vida de Luzardo Alves

Hora: 15h

Local: Miniauditório da Estação das Artes

Tarde

Will Eisner – Profissão Cartunista

Hora: 15h

Local: Miniauditório da Estação das Artes

Dia 28 de Janeiro (Sábado)

Filme: O homem de preto

Hora: 15h

Local: Miniauditório da Estação das Artes

Dia 29 de Janeiro (domingo)

Mostra de Curtas FanFilmes

Hora: 11h

Dia de Ler

Dia 29 de janeiro (domingo)

Hora: 16h

Local: Anfiteatro

SERVIÇO:

5ª EDIÇÃO DA SEMANA NACIONAL DE QUADRINHOS

Período: 25 a 29 de Janeiro de 2017

Local: 1º pavimento da Torre Mirante da Estação Cabo Branco

Mais informações: 3214.8303 – 3214.8270

www.joaopessoa.pb.gov.br/estacacb