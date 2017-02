Semana da Pesca ressalta a importância da economia no setor da aquicultura na PB

foto: ascom

A Semana Estadual da Pesca e o dia da Aquicultura comemorados anualmente no dia 29 de junho tem como objetivo promover em todo a Paraíba debates de aprimoramento de técnicas de pesca, incentivando a preservação de espécies marítimas, além de conscientizar o pescador de sua importância, como fonte da crescente economia dos municípios e do Estado. A lei que garante essa interação entre o setor é de autoria do deputado estadual Jutay Meneses (PRB).

O deputado destaca ainda que a Semana Estadual da Pesca serve para sensibilizar os diversos segmentos da sociedade sobre o papel e a respectiva importância do pescador; além de incentivar o consumo de pescado através de campanhas junto à população do Estado da Paraíba, conscientizando da importância do valor proteico deste alimento para a saúde humana.

Segundo Jutay, a coordenação das comemorações do Dia Estadual da Aquicultura e da Semana Estadual da Pesca bem como de todas as atividades, fica a cargo da Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento.

“Nessa data, as entidades de classe, as entidades civis e Universidades que desejarem se associar poderão realizar diagnóstico, palestras e eventos que visem o maior esclarecimento e divulgação da aquicultura e da pesca no Estado da Paraíba”, explicou o deputado.