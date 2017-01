Segundo ataque a banco em menos de uma semana em Campina

Em menos de uma semana, Campina Grande registra o segundo ataque a agência bancária. O primeiro do ano, aconteceu na cidade na última quarta-feira, 11, onde um grupo fortemente armado realizaram a explosão de dois caixas eletrônicos do Banco do Brasil localizado na avenida Assis Chateaubriand, no bairro da Liberdade.

Dessa vez, os bandidos explodiram caixas eletrônicos do banco Bradesco, localizado na avenida Canal, no centro da cidade.

Segundo informações policiais, vários homens fortemente armados chegaram ao local, por volta das 04h10 em um veículo Saveiro.

Eles renderam um motorista de ônibus e um de caminhão, que passavam no momento da ação, tomaram as chaves e as jogaram no canal. Os criminosos manobraram os veículos e obrigaram os profissionais a ficarem deitados no chão. Os bandidos usaram os veículos para fazer barricadas impedindo a passagem nos dois sentidos da avenida.

Antes da explosão dos caixas eletrônicos, testemunhas informaram à polícia que houve um forte tiroteio.

Com o estouro, parte do teto e os vidros da agência ficaram totalmente destruídos.

Ainda não se sabe se foi levada alguma quantia pelos bandidos, já que a ocorrência ainda encontra-se aberta.

Conforme a polícia, um veículo com as mesmas características do que foi usado na ação, foi encontrado em chamas na saída para Lagoa Seca.

Na fuga, os criminosos espalharam grampos pela pista.

O trânsito no local está lento e a polícia informa que os motoristas evitem passar pelo local.

Da Redação