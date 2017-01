Secretário fala da parceria entre CG e Caruaru e diz que cidades têm semelhanças

O secretário de Planejamento da Prefeitura Municipal de Campina Grande (PMCG), André Agra, comentou sobre a possível parceria entre a PMCG e Prefeitura de Caruaru.

Ele destacou que existe aparentemente uma concorrência entre ambas as cidades, porém elas têm perfis semelhantes.

– Tem duas festas que são destaques nacionais. Na realidade, essa concorrência de Campina e Caruaru do ponto de vista do São João é salutar para as duas e termina criando uma amplitude maior para uma tradição do Nordeste. É uma parceira, faz parte do partido do prefeito, tem a visão do prefeito de construir parcerias estratégicas não só entre cidades vizinhas a Campina Grande, mas entre estados – frisou.

Além disso, o secretário anunciou que a obra do Complexo Aluízio Campos será concluída e entregue em dezembro deste ano.

Também será iniciado o processo de instalação de indústrias no Complexo.

As informações foram veiculadas na Rádio Caturité AM.