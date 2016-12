Secretário expressa alegria em ter nome ser lembrado para disputar a PMCG em 2020

O chefe de gabinete do prefeito Romero Rodrigues, Manoel Ludgério (PSD), falou que recebe com alegria a notícia de seu nome ser possivelmente cogitado para disputar o cargo de chefe do Poder Executivo de Campina Grande.

– Eu recebo com muita alegria, estou disposto e tenho vontade. Há uma manifestação dos vereadores, de amigos e do meu partido – concluiu.

As informações foram veiculadas na Rádio Cariri AM.

Da Redação