Secretário explica situação das obras da transposição do Rio São Francisco

Nesta quinta-feira (22), o secretário de Estado dos Recursos Hídricos, do Meio Ambiente e da Ciência e Tecnologia, João Azevedo (PSB), tranquilizou a população paraibana que vem sofrendo com a seca quanto a informação de que as obras da transposição do Rio São Francisco foram paralisadas.

Segundo João, apenas um setor da obra foi paralisado por questões trabalhistas, não afetando, necessariamente, o conjunto de sua execução.

“O túnel de Monteiro já está todo concluído a escavação, o que está sendo feito agora é o piso do túnel que, efetivamente, a água vai correr. Esse é um item do conjunto da obra da transposição. Especificamente o Ministério do Trabalho identificou alguns problemas de execução desse piso em relação a proteção individual dos operários que estavam trabalhando na obra. Então, houve a paralisação deste serviço especificamente. O restante dos serviços da obra estão em ritmo normal”, disse.

*As informações foram veiculadas na Rádio Correio FM.

Da Redação