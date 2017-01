Secretário diz que governo estadual não é responsável por crise financeira na UEPB

O secretário Executivo de Planejamento do Governo do Estado, Fábio Maia (PSB), durante entrevista concedida na manhã segunda-feira (16), na Rádio Correio FM, culpou o reitor da Universidade Estadual da Paraíba (UEPB), Rangel Júnior, pelos problemas financeiros que a instituição vem enfrentando.

– Quem é o reitor da UEPB? Rangel. Quem tem que administrar a Universidade? Rangel. Não é o governador que é o reitor da UEPB – disse Fábio.

Segundo o secretário, não é possível colocar os problemas da universidade na conta do governo estadual.

– A UEPB tem orçamento próprio, ela que trabalhe com o recurso que tem. O Governo do Estado está com os repasses em dia e a UEPB tem autonomia financeira. Tem que administrar de acordo com a realidade que se apresenta e fazer cortes onde for necessário – explicou.

Maia declarou que, no momento, o repasse para a UEPB não pode ser aumentado pois há queda de receitas em todo o Estado.

– Se o Governo do Estado recebe menos repasse, lógico que vai ter uma queda na UEPB – pontuou.

No fim do ano passado, a universidade teve dificuldades em pagar o 13º salário dos docentes e estuda retardar o início do ano letivo para alguns ingressantes para reduzir custos.

O secretário Fábio Maia, além de ser o executivo na pasta de Planejamento, também está na presidência do comitê que estudará o corte de gasto supérfluos nas pastas estaduais, conforme decreto assinado pelo governador Ricardo Coutinho (PSB). A medida visa manter o equilíbrio fiscal na Paraíba.

Da Redação