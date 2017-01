Secretário diz que BR pode se transformar na Colômbia, só que com 50 Pablos Escobar

Na tarde do último sábado(14), 26 presos da Penitenciária de Alcaçuz, no Rio Grande do Norte, foram mortos durante uma rebelião, quase todos decapitados.

Além do Rio Grande do Norte, facções criminosas realizaram este ano chacinas no Complexo Penitenciário Anísio Jobim(Compaj) e na Unidade Prisional de Puraquequara(UPP), em Manaus, no Amazonas, que resultou na morte de 67 apenados.

Em Roraima, 33 presos foram assassinados na Penitenciária Agrícola de Monte Cristo, em Boa Vista.

O secretário de Justiça do Rio Grande do Norte, Walber Virgolino, sublinhou que no sistema penitenciário brasileiro não pode esperar que os presos ganhem “O Prêmio Nobel da Paz”.

– Você pode esperar que eles (presos) se matem, se digladiem, se rebelem, se amotinem e que eles fujam- destacou.

Segundo o secretário, o conflito entre facções criminosas do Norte do Brasil influenciou na briga de facções no Rio Grande do Norte resultando na chacina de apenados.

– O crime organizado resolve seus problemas através da violência, muitos “especialistas” querem dá dignidade a esses “verdadeiros animais”. Mas, atualmente no Brasil, as facções tendem a confrontar o Estado e a querer demarcar o território. Temos que mudar nossa mentalidade, a União tem que adotar nova postura, o Poder Legislativo, o Poder Judiciário e Ministério Público, principalmente, porque querem dá muito direito aos presos. Quando dão muito direito esquecem de cobrar os deveres – criticou.

Virgolino não acredita que as rebeliões estão sendo feitas devido a uma possível vinculação, mas ressalta que o criminoso quer confrontar o Estado brasileiro.

– Estão querendo até indenização. Estamos chegando ao cúmulo de quem estar preso ter mais direito de que quem está solto. O bandido tem mais direito do que o homem de bem. Ou o Brasil promove um enfrentamento com tolerância zero como aconteceu nos Estados Unidos ou iremos nos transformar na Colômbia com um grande agravante: na Colômbia tinha apenas um Pablo Escobar, e aqui temos mais de 50- alertou.

Ele explica que o crime organizado já usou a violência, mas, atualmente, utiliza a inteligência através de segmentos que amordaçam a segurança pública.

– Algumas pessoas na política tiram proveito político disso tudo, enfraquecem a Policia com leis, com discursos e coações. O Ministério Público, por sua vez, também pegou embalo disso, viu uma vertente que é enfraquecer a Polícia para também ganhar poder- denunciou.

Walber acredita que ainda existe tempo para reverter essa situação no país, mas depende da vontade política.

Sobre sua declaração à imprensa nacional, onde falou que “preso tem que ser tratado como preso e não como hóspede de hotel” ter ganhado repercussão no país, o secretário diz que foi interpretada de várias maneiras.

– A minha fala foi interpretada de várias maneiras, inclusive, de forma deturpada querendo me jogar contra outros secretários, mas isso é normal temos bandidos em toda categoria. Hoje, o preso tem mais direitos do que deveres e os órgãos tentam garantir mais direitos ao preso. Pode garantir a dignidade de alguém que não respeita as leis, as regras, que não respeita sequer o direito à vida dos demais apenados? –questionou.

Walber Virgulino foi secretário de Administração Penitenciária na Paraíba e há pelo menos dois anos, atua na secretaria de Justiça do Rio Grande do Norte.

As informações foram veiculadas na Rádio Campina FM.