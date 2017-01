Secretário destaca novidades para o início do ano letivo na rede estadual de ensino

O secretário de Educação do Estado, Aléssio Trindade, comentou sobre as ações que estão sendo programadas para o início do ano letivo e disse que muitas escolas estão sendo inauguradas por todo o Estado.

Ele destacou que o governador Ricardo Coutinho (PSB) continua priorizando ações na Educação em sua gestão.

Aléssio mencionou que algumas iniciativas estão sendo tomadas para incentivar os alunos da rede estadual de ensino, como o fornecimento de novo material escolar.

Também comentou que agora os professores vão poder registrar a assiduidade do aluno através de um sistema online.

– Os alunos vão receber uma mochila e vai ter a agenda do aluno e do professor. Este ano as escolas vão fazer o diário da frequência do aluno num sistema moderno online, isso vai permitir que a gente acompanhe melhor a aprendizagem do aluno na escola e atuar com política pública na própria evasão dos alunos na rede – colocou

As informações foram concedidas em entrevista à Rádio Arapuan FM.