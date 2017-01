Secretário deseja consolidar projeto do Complexo Aluízio Campos

Nesta semana, o prefeito Romero Rodrigues confirmou que Luiz Alberto Leite continuará à frente da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.

Em entrevista, o secretário disse que estar à frente da Pasta é um desafio dobrado. Ele salientou que a meta principal da secretaria foi motivar o desenvolvimento econômico de Campina Grande, através do projeto do Complexo Aluízio Campos.

Neste novo momento, segundo Luiz, o objetivo é consolidar o projeto promovendo a implantação de empresas.

– Nosso foco continua sendo as empresas da cidade, que precisam de espaço e área para ampliar os seus negócios, que são inúmeros – disse.

Alberto explicou que há fortes sinais das empresas se instalarem no Complexo Aluízio Campos.

– Nós, juntamente com a Secretaria de Planejamento, estamos desenvolvendo ações de captação, de recurso a fim de proporcionar o mínimo de infraestrutura para que as empresas se sintam seguras no sentido de se instalar no Complexo Aluízio Campos – falou.

Preocupado em os empresários sentirem conforto na instalação de seus empreendimentos, Alberto frisou que está se desdobrando juntamente com o secretário André Agra.

Sobre o voto de confiança que recebeu ao ter seu nome endossado por setores de atuação comercial da cidade, Alberto declarou que se sente honrado e com muita responsabilidade.

– O que eu tenho no meu norte, no meu horizonte é o desafio de representar bem os meus colegas empresários que confiam no meu trabalho, que tem confiança na minha pessoa. Me sinto extremamente orgulhoso e com uma responsabilidade imensa nas costas – afirmou.

Luiz frisou que 2016 foi extremamente difícil na economia e que há sinais fortes que a economia vai parar de cair.

– Os momentos mais difíceis da economia todos sabem que são os momentos de oportunidade. É quando tem oportunidade de investir a preço mais barato, de fazer treinamento de mão de obra e de se lançar no mercado mais agressivamente- concluiu.

As informações foram veiculadas pela Rádio Campina FM.