Secretário de Justiça confirma 26 mortos em rebelião no Rio Grande do Norte

Na tarde do último sábado(14) um motim foi iniciado na Penitenciária de Alcaçuz, no Rio Grande do Norte.

O secretário de Justiça do Rio Grande do Norte, Walber Virgolino, confirmou que vinte e seis presos morreram durante a rebelião. Quase todos mortos foram decapitados.

– Ontem computamos todos esses mortos. Todos fazem parte de uma facção só. Essa rebelião começou quando os apenados do pavilhão 5, que são de uma facção nacional, aproveitaram a saída dos visitantes e atacaram o pavilhão 4. Houve um confronto violento usando armas brancas. A situação continua tensa – falou.

Walber frisou que a falta de estrutura nos presídios dificulta as ações. Ele anunciou as providências que estão sendo tomadas para acabar com a rebelião dos detentos.

– Nós provemos transferências, vamos autuar as lideranças e temos que punir esse pessoal. O preso tem que ser tratado como preso e tem que exigir os deveres para poder conceder os direitos. Nós enfraquecendo esse poderio das facções e desses líderes, vamos quebrando um pouco o crescimento da violência- disse.

O secretário frisou que todas unidades federativas passam por uma crise e tem que se ajudar. Portanto, o Rio Grande do Norte realizará a transferência de detentos para presídios federais.

Virgolino afirmou que os problemas no sistema penitenciário é resultado de falhas existentes naquele Estado porque não tem efetivo na segurança e estrutura.

Ele disse que trabalha com o que tem nas mãos e quando chegou ao Rio Grande do Norte o sistema penitenciário já estava em crise.

As informações foram veiculadas na Rádio Correio FM.

Da Redação