Secretário de Esportes não sabe o que fazer com a insegurança nos parques de CG

Em entrevista concedida na manhã desta segunda-feira (23), o secretário de Juventude, Esporte e Lazer de Campina Grande, Teles Albuquerque, afirmou que não sabe como agir com os casos de assaltos nos parques da cidade.

– Como posso enfrentar dois adolescentes com um revólver na mão? Como fazer isso? Nossos vigias não tem condições de agir contra alguém armado – declarou Teles.

A fala foi feita em relação a um assalto registrado na semana passada, no Parque da Criança, onde menores pularam as grades do lugar e realizaram um arrastão.

– Na mesma hora em que isso aconteceu, a polícia chegou lá e apreendeu os indivíduos. As armas foram tomadas e alguns aparelhos foram devolvidos – contou o gestor da pasta.

Segundo Albuquerque, os relatos de assalto também chegaram no Parque da Liberdade.

– No Parque da Liberdade, uma criança de 8 anos tomou o celular de uma moça, às 6 horas da tarde. Nós conseguimos falar com a criança e recuperar o aparelho da vítima.

Na gestão passada do prefeito Romero Rodrigues (PSDB), Teles era secretário adjunto, mas agora será o titular da secretaria.

Ele contou que o orçamento da pasta não é suficiente, mas que vai continuar trabalhando para continuar e expandir os projetos em andamento.

As declarações foram repercutidas na rádio Correio FM.