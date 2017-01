Secretário assegura apoio do Estado no desenvolvimento educacional dos municípios

O secretário de Educação do Estado, Aléssio Trindade, comentou sobre o encontro da Undime em Campina Grande, realizado no Teatro Municipal Severino Cabral nessa quinta-feira (26), e disse que o apoio do Estado aos municípios na área da educação foi novamente firmado.

Ele afirmou que o governador Ricardo Coutinho (PSB) está investindo cada vez mais na construção de escolas, capacitação de professores e boas condições para o aluno da rede pública na Paraíba.

– Vamos fortalecer o pacto do Estado com os municípios da Educação, indo além da pactuação de resultados e indicadores, o Estado vai contribuir dentro do processo educacional. Isso não se faz apenas dando material didático para o aluno – frisou

As informações foram veiculadas na Rádio Caturité AM.