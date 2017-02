Secretária rebate acusação do Sintab sobre desativação de escola em Campina

A secretária de Educação do município de Campina Grande, Iolanda Barbosa, rebateu uma acusação, que partiu do diretor do Sintab, pelo fechamento de uma escola no bairro do Jeremias.

A escola já tem 50 anos e, segundo a secretária, sua estrutura está comprometida e impedida de oferecer segurança aos alunos.

Foto: Codecom/CG

– O direito à educação também passa pela segurança e pelas condições físicas de onde as crianças estudam. A Secretaria de Educação esteve no local e verificou que a escola não oferece estas condições, e as crianças vão para a Escola Joaquim Avelino, cuja diretora é a mesma, no mesmo bairro. Conversamos com as mães para sensibilizá-las de que a escola não há segurança e na outra escola já tem espaço para recreação de crianças de quatro e cinco anos. Eu vou conversar com as famílias e mostrar que estamos preocupados. O bom senso precisa prevalecer – disse Iolanda.

Na escola que será desativada havia mais de 50 alunos e estas crianças devem estar, pela lei, em uma escola que ofereça todas as condições exigidas, segundo a secretária.

*As informações repercutiram na Rádio Correio FM, nesta sexta-feira (3).

.