Secretária garante fardamento e merenda para início do ano letivo em CG

Com previsão para iniciar no dia 6 de fevereiro, o ano letivo da rede municipal de Campina Grande já está com fardamento e merenda garantidos, assegurou a secretária da pasta, Iolanda Barbosa, na manhã desta quarta-feira (25).

Segundo a gestora, a empresa responsável pela licitação já enviou um protótipo e a secretaria vai entregar os fardamentos entre os meses de fevereiro e março.

Ela declarou que neste ano, apesar da crise econômica, não terá problemas com a merenda escolar, pois os recursos para a compra dos produtos para as escolas e creches já estavam na conta.

O prefeito Romero Rodrigues pretende inciar o período letivo 2017 na escola integral bilíngue Estudante Leonardo Vitorino Guimarães, localizada no bairro Pedregal.

As informações foram veiculadas na rádio Correio FM.