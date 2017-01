Secretária do PMDB no governo de Ricardo confirma divergências no partido

A nova secretária executiva da Casa Civil do governo do Estado, Ana Cláudia Vital do Rêgo, disse que tem boas expectativas para estar conduzindo a Pasta.

Ana Cláudia acredita que poderá, à frente da Secretaria, fortalecer a interlocução e olhar do Governo para Campina.

Sobre a imagem formada em cidadãos de que o governador Ricardo Coutinho trata com desdém a Rainha da Borborema, a secretária explicou que quando se envolve a política alguns fatos são deturpados.

Ela pontuou que o governo do Estado teve iniciativas na área de educação, infraestrutura e saúde da cidade.

A secretária também se pronunciou sobre os recentes fatos que ocorreram no PMDB envolvendo seu esposo, o deputado federal Veneziano Vital do Rêgo (PMDB), que chamou atenção da imprensa paraibana por não ser convidado para participar da confraternização da sigla.

Entretanto, estiveram presentes no encontro o senador Cássio Cunha Lima e o deputado federal Pedro Cunha Lima,ambos do PSDB, que são seus principais adversários.

– Existe uma relação extremamente positiva nossa com a direção do partido, Veneziano faz parte também da composição, existe o respeito de todos pelo ex-governador José Maranhão, agora não podemos negar que divergências estão ocorrendo. Mas eu creio que com diálogo, com a sensibilidade, com o amadurecimento que o momento como esse traz, todas essas questões serão passíveis de resolução o mais rápido possível – concluiu.

As informações foram veiculadas na Rádio Campina FM.

Da Redação