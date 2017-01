Secretária destaca importância do primeiro encontro da Undime

A secretária de Educação de Campina Grande, Iolanda Barbosa, comentou sobre a reunião promovida pela Undime nessa quinta-feira, 26, e disse que a intenção é reunir os três entes federados para que exista um contato direto com os secretários e órgãos responsáveis pela Educação no estado.

Ela destacou que o evento teve o intuito de firmar o apoio necessário para o desenvolvimento da pasta.

Iolanda ainda mencionou que as matrículas da rede municipal se estendem até o dia 6 de fevereiro e disse que as vagas que sobrarem podem ser preenchidas no período após a matrícula.

– A preocupação do sistema municipal de ensino é juntar todos os órgãos de controle e nesse caso entra o Estado com suas políticas para que a gente possa estar junto de todos esses secretários. É preciso que a Undime seja o ponto de apoio e temos a expectativa de, após o evento, continuar esse apoio – colocou

As informações foram veiculadas na Rádio Caturité AM.