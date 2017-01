Secretaria de Saúde de JP alerta para mudanças no calendário vacinal de 2017

A partir deste ano, pais e responsáveis das crianças e adolescentes devem ficar em alerta, pois o Ministério da Saúde instituiu algumas mudanças no Calendário Nacional de Vacinação. As alterações para novos esquemas vacinais passam a valer a partir deste mês.

Com o novo calendário sofrem alterações as vacinas HPV Quadrivalente e a Meningocócica C (conjugada). A HPV passa a ser ministrada em meninos com idades de 12 a 13 anos, considerando o intervalo de zero a seis meses.

Já a Meningocócica C estará sendo disponibilizada para meninos e meninas na faixa etária de 12 a 13 anos, considerando um reforço ou dose única, conforme situação vacinal.

A chefe da imunização da SMS, Chiara Dantas, pede que pais e responsáveis fiquem atentos as mudanças. “É importante que os pais fiquem sempre atentos à caderneta de vacinação dos seus filhos e, no caso de dúvidas, procurar a Unidade de Saúde de referência mais próxima de sua casa”, alerta.

As alterações foram informadas pelo Departamento de Vigilância das Doenças Transmissíveis do Ministério da Saúde e, de acordo com a nota informativa, as alterações do calendário acontecem por diversos fatores como situação epidemiológica, mudanças nas indicações das vacinas ou incorporação de novas vacinas.

Chiara ressalta ainda que outras mudanças no calendário de vacinação estão sendo discutidas. “Assim que o Ministério da Saúde tiver uma definição sobre as outras mudanças elas serão repassadas aos profissionais da rede e para as salas de vacina”.

Secom/JP