Secretaria de Saúde de Campina abre seleção para médicos plantonistas

A Secretaria Municipal de Saúde de Campina Grande iniciou os processos de credenciamento de serviços especializados de saúde para o ano de 2017.

Podem se inscrever profissionais médicos, com comprovação de experiência mínima de 06 (seis) meses de atuação, para atendimento de urgência e emergência, de forma complementar, em regime de plantões.

Os plantonistas credenciados irão atuar no Hospital Municipal Dr. Edgley, na Unidade de Pronto Atendimento – UPA 24h, no Serviço de Atendimento Móvel de Urgência Campina Grande – SAMU 192, no Hospital Municipal da Criança e do Adolescente, no Hospital Municipal Pedro I e no Instituto de Saúde Elpídio de Almeida – Isea.

O credenciamento é destinado ao atendimento em espacialidades diversas: Terapia Renal Substitutiva, Saúde Mental, Medicina Intensiva, Nefrologia, Pediatria, Ortopedia, Ultrassonografia, Nefrologia Pediátrica, Emergência, Anestesiologia, Cirurgia Geral, Cirurgia Pediátrica, Cirurgia Vascular, Endocrinologia, Ginecologia, Hematologia, Infectologia, Medicina Intensiva, Neonatologia, Obstetrícia, Ortopedista, Otorrinolaringologia, Pediatria, Radiologia, Ultrassonografia e Urologia.

De acordo com a Comissão Especial de Seleção de Chamamentos Públicos, será obedecida a ordem de credenciamento para cada especialidade cadastrada.

No entanto, após serem preenchidas as vagas das escalas de plantão, será gerado o cadastro de reserva, que poderá ser acionado pela Secretaria Municipal de Saúde em caso de falta de qualquer profissional.

Os editais dos chamamentos estão disponíveis no site www.saudecg.pb.gov.br/transparencia.

Outros esclarecimentos, documentações e informações poderão ser obtidos junto à Diretoria Administrativa e financeira da Secretaria de Saúde, na Avenida Assis Chateaubriand, 1376 – Liberdade, ou pelo telefone n° (83) 3315-5106, das 07h às 13 horas, de segunda à sexta-feira.