Secretária de educação ressalta a importância de crianças frequentarem escolas

A secretária de educação de Campina Grande, Iolanda Barbosa, destacou que após a Prefeitura Municipal de Campina Grande (PMCG) ter iniciado a busca ativa, se surpreendeu em conhecer famílias que acreditam não ser importante seus filhos frequentarem as escolas.

– Localizamos casos como esse. Agradeço a Secretária de Saúde e aos agentes comunitários de saúde por estarem fazendo a diferença, porque eles estão no contato direto com as famílias. Quando eles localizam uma situação como essa, fazem um alerta. Um técnico da assistência social vai diretamente conversar com a família, primeiro orientá-la que é dever dela. Ela tem que levar a criança à escola, se não será responsabilizada- concluiu.

As informações foram veiculadas na Rádio Campina FM.

Da Redação