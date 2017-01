Secretaria de Educação de Campina reúne Agentes Comunitários de Saúde

foto: Leonardo Silva/Paraibaonline

Com o objetivo de concretizar a parceria da Secretaria de Educação com os Agentes Comunitários de Saúde para a realização de Busca Ativa de crianças e adolescentes fora da escola, a secretária Iolanda Barbosa da Silva (foto), se reúne na manhã desta segunda-feira (9), no auditório do Centro de Tecnologia Educacional com os agentes dos oito distritos de Saúde da Prefeitura de Campina Grande.

Esta reunião marca a mobilização inicial do Projeto Busca Ativa para as matrículas de escolas e creches da Rede Municipal de Ensino que serão realizadas no período de 9 a 27 de janeiro de 2017. Estarão envolvidos no projeto 700 Agentes Comunitários de Saúde.

O projeto “Busca Ativa Escolar”, criado pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF) vai reforçar as ações para a identificação e resolução dos casos de exclusão escolar, já desenvolvidas no município.

O projeto é realizado em parceria com a União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação (Undime), o Colegiado Nacional de Gestores Municipais de Assistência Social (Congemas) e o Instituto Tim.

Para a realização do trabalho foram mobilizadas pela Prefeitura de Campina Grande as secretarias municipais de Educação (SEDUC), Saúde e Assistência Social (Semas). Elas vão contar com o apoio da Secretaria de Planejamento do município.

O PROJETO

O “Busca Ativa Escolar” faz parte da campanha “Fora da Escola não Pode”, que busca garantir o direito à Educação de crianças e adolescentes. Conforme a proposta do projeto, os agentes comunitários de saúde, em suas visitas de rotina, vão auxiliar na identificação de casos de crianças e adolescentes fora da escola.

Assim que forem encontradas, os profissionais coletarão informações básicas sobre as causas que contribuíram para que essas crianças e adolescentes nunca fossem à escola ou se evadissem dela.

Levantadas essas informações iniciais, os dados serão inseridos no sistema, que vai produzindo alertas às secretarias municipais envolvidas no projeto, indicando a necessidade de medidas para que a criança ou adolescente seja novamente matriculado na escola.

Da Redação com Codecom/CG