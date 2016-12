Secretaria de Ciência e Tecnologia de Campina doa computadores para entidades

fotos: Codecom/CG

Entidades sociais, igrejas e organizações não governamentais de Campina Grande estão sendo beneficiadas com a doação de computadores “montados” pela Secretaria Municipal de Ciência e Tecnologia.

Ao explicar a iniciativa, o secretário Cassiano Pascoal disse que o critério de escolha das instituições é o efetivo benefício social que cada computador vai proporcionar à coletividade, como sempre orientou o prefeito Romero.

“Arrecadamos o lixo eletrônico através do Programa Recicla Campina. Parte do material é vendido no “peso”, sendo, em seguida, feitas doações do dinheiro arrecadado para instituições de caridade. Antes disso, contudo, é realizada uma triagem para se constatar o que ainda está em boas condições de uso, a exemplo de monitores, gabinetes e teclados. Todo este material é reorganizado e transformado em bons computadores”, acrescentou.

De acordo com Cassiano, neste final de ano foram preparadas dez máquinas, as quais foram doadas a instituições sociais, como ONGs e igrejas. Foram contempladas, inicialmente, a Associação dos Pequenos Produtores Rurais do Distrito de São José da Mata, ONG Nova Consciência, Igreja Metodista do Jardim América, Movimento Pela Vida e Associação dos Moradores do Conjunto Mariz.

Como a demanda foi muito grande, o secretário espera que quem tenha lixo eletrônico doe este material à Secretaria de Ciência e Tecnologia, cuja meta é dar destinação correta para o que for lixo e reaproveitar os equipamentos que ainda estiverem em condições de uso.

O presidente da Associação dos Moradores do Conjunto Mariz, José Dias de Albuquerque, além do presidente do Movimento pela Vida (MPV), Ricardo Santos, manifestaram sua gratidão pela iniciativa do governo municipal por meio da Secretaria de Ciência e Tecnologia.

De acordo com Ricardo Santos, a iniciativa é de “grande importância para viabilizar o funcionamento de importantes instituições sociais de Campina Grande, que necessitam do apoio do poder público para que cumpram o seu papel de servir à sociedade, especialmente os mais carentes”.

Da Redação com Codecom/CG