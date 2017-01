Secretária cita falta de repasse do Estado que gerou débito milionário com a PMCG

A secretária de Saúde de Campina Grande, Luzia Pinto, comentou sobre as dificuldades que a farmácia básica, a Upa e o Samu têm enfrentado em conseqüência da falta de repasse por parte do Governo do Estado desde o dia 2 de fevereiro de 2016. Ela citou que uma ação já foi ingressada na Justiça, pois se trata de algo previsto em lei.

– Nós não encontramos outra medida, como diversos outros municípios, que não judicializar. Estamos aguardando o julgamento da ação de Campina Grande, porque isso é lei e não justifica. Esse valor já ultrapassa dez milhões – frisou

As informações foram concedidas em entrevista à Rádio Caturité AM.