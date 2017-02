Secretária anuncia inauguração de escola municipal bilíngue em Campina Grande

A secretária de Educação de Campina Grande, Iolanda Barbosa, comentou sobre a trajetória do início do ano letivo na rede municipal e destacou que os serviços estão sendo iniciados de forma mais tranquila que em 2016.

Ela explicou que a manutenção nas escolas foi feita durante todo o mês de janeiro e disse que o fardamento está previsto para ser entregue no final deste mês.

Foto: Leonardo Silva/ Paraibaonline

Iolanda assegurou que o prefeito Romero Rodrigues (PSDB) estabeleceu o reajuste no piso dos professores da rede em 7,64% e disse que os profissionais da Educação já podem ficar mais tranquilos.

A secretária também citou que o prefeito vai inaugurar, no próximo dia 6, a primeira escola municipal bilíngue, no bairro do Pedregal.

– Começamos o ano mais fortalecidos. Temos o recurso de merendas garantido e transferido para as contas das escolas. A gente vai estar abrindo uma escola bilíngue no dia 6, que já funciona em tempo integral. Vamos estar a cada ano implantando uma escola bilíngue em Campina Grande – apontou.

*As informações foram concedidas à Rádio Caturité AM.