Secretária alerta sobre febre Chikungunya: “CG está com a população toda suscetível”

A responsável pela Vigilância Ambiental em Campina Grande, Rossandra Oliveira, comentou sobre o índice de proliferação do Aedes Aegypti no período do verão e destacou que a população precisa redobrar os cuidados preventivos.

Ela citou que em 2016 foram registrados 122 casos da febre Chikungunya e 327 casos de Dengue em Campina Grande.

Rossandra apontou que a população campinense deve estar atenta aos cuidados, pois os fatores climáticos contribuem para o crescimento do número de mosquitos.

Ela ressaltou que todos estão suscetíveis a ter a febre Chikungunya, já que não existe vacina.

– Os números são preocupantes. Campina Grande está com a população toda suscetível, até porque não existe vacina – frisou.

As informações foram concedidas em entrevista à Rádio Caturité AM.

Da Redação