Secretária acredita que recomposição do teto de oncologia de CG será resolvido

foto: Paraibaonline

A secretária de Saúde de Campina Grande, Luzia Pinto, que acabou de chegar de uma viagem a Brasília para tratar de recursos para a pasta, contou na manhã desta quinta-feira (26) que a portaria para a recomposição do teto de oncologia da cidade deve sair em breve.

– Acredito que até meados de fevereiro essa portaria da recomposição deve sair – confirmou.

Atualmente, o município paga com recursos próprios pelo serviço de radioterapia. No fim do ano passado, o ministro da saúde, Helder Barbalho, prometeu ampliar o teto de oncologia para Campina.

Por conta da limitações de recursos para o setor, a secretaria de saúde já informou que cirurgias oncológicas serão reduzidas no hospital da FAP.

Para conter os gastos, a secretária declarou que pacientes de outros estados devem ser atendidos em hospitais de origem.

– Não vamos negar atendimento de emergência, mas serviços eletivos. O paciente que não for daqui, deve fazê-los em seu lugar de origem – afirmou.

As declarações foram repercutidas na rádio Correio FM.