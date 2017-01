Sebrae oferece palestra gratuita sobre gestão e lucro em Campina Grande

Para quem está interessado em melhorar a gestão do negócio, o Sebrae oferece uma oportunidade de capacitação.

Nesta segunda-feira (6), a partir das 19h, será promovida a palestra gratuita “Saiba como lucrar e melhorar a gestão financeira de sua empresa”, com o consultor em finanças e especialista em micro e pequenas empresas , Alex de Abreu.

O evento será no Senac, na Avenida Manoel Tavares, no bairro do Alto Branco, em Campina Grande.

A palestra foi elaborada para contribuir na melhoraria da visão gerencial sobre o negócio, focando na necessidade de identificar problemas, propor soluções e projetar resultados futuros.

Tudo para estabelecer uma condição de sustentabilidade. A capacitação terá duas horas de duração e deverá reunir em torno de 100 empresários.

Conforme a analista do setor de Educação Empreendedora do Sebrae em Campina Grande, Nilvânia Silva, a gestão de um negócio envolve muitas competências e habilidades, algumas de natureza técnica, outras comportamental.

“Diariamente surgem demandas que necessitam ser resolvidas e as decisões tomadas impactam diretamente nos resultados obtidos. Refletir sobre as decisões mais assertivas para o alcance dos resultados desejados para o negócio é o que faremos durante esta palestra. Também pretendemos apontar comportamentos inadequados na gestão das empresas”, afirmou.

Para mais informações e inscrições, os interessados devem ligar para (83) 2101-0100, no horário comercial.

Ao longo do ano, as agências do Sebrae Paraíba promoverão diversos cursos e palestras, que estão disponíveis no portal https://loja.sebraepb.com.br/.