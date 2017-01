Sebrae oferece capacitação presenciais e online para empreendedores

Além dos cursos presenciais, o Sebrae dispõe de diversas capacitações online e atendimento especializado via internet

O começo do ano costuma ser um bom momento para quem quer planejar ou mesmo iniciar um pequeno negócio.

Ao longo do mês de janeiro, o Sebrae Paraíba está oferecendo uma série de cursos e capacitações que podem ajudar a tirar aquela ideia do papel e colocá-la em prática.

Até o final do mês, serão ministrados quase 30 cursos nas agências de João Pessoa, Guarabira, Campina Grande e Patos.

Entre os cursos oferecidos ao longo de janeiro, estão os de atendimento ao cliente, gestão de estoque, boas práticas no serviço de alimentação, orientações para financiamento, análise de mercado, oratória, modelagem de negócio e franquias.

Algumas capacitações são gratuitas e outras têm valores que variam entre R$ 25 e R$ 80. As inscrições podem ser feitas através da loja online do Sebrae Paraíba, no site: www.sebraepb.com.br.

“O início do ano é sempre um momento em que os empreendedores buscam por orientação empresarial. Identificamos um interesse maior por capacitações, tanto para quem já tem o próprio negócio, como para quem pretende abrir uma empresa. Neste contexto de crise, é fundamental se capacitar para lidar de maneira mais eficiente com o momento econômico”, disse o superintendente do Sebrae Paraíba, Walter Aguiar.

Além dos cursos presenciais, o Sebrae oferece uma série capacitações online no endereço www.ead.sebrae.com.br.

A página oferece cursos para quem já tem um negócio ou para quem está pensando em montar uma empresa própria.

Há cursos sobre precificação, gestão financeira, planejamento para exportação, fluxo de caixa, criatividade, boa práticas nos serviço de alimentação, contabilidade, vendas, sustentabilidade, design, entre muitos outros.

Já quem deseja receber orientações em gestão empresarial pode optar pelo atendimento presencial em uma das 11 agências do Sebrae em todo Estado. Em João Pessoa, o atendimento presencial funciona das 8h às 18h, sem intervalo para o almoço. Já nas demais agências do interior, o horário de funcionamento é das 8h às 12h e das 14h às 18h.

Outra opção é o serviço online “Fale com o especialista”, em que o empreendedor pode conversar com um consultor especializado sem sair de casa ou do escritório.

O “Fale com o Especialista” está disponível de segunda a sexta-feira, no horário comercial (8h às 12h e das 14h às 18h).

Neste período, os consultores estão disponíveis para prestar orientações nas áreas de empreendedorismo, planejamento, finanças, pessoas, organização, leis e normas, mercado, cooperação e inovação.

Na plataforma online, os consultores prestam atendimento e orientações voltados para empreendedores paraibanos.

Quem acessar o serviço pode esclarecer dúvidas sobre diversos assuntos, como: Abrir um negócio, Acesso a serviços financeiros, Aumento das minhas vendas, Capacitação de funcionários, Compra e venda de empresas, Contratação de funcionários, Estratégia de divulgação, Fechamento de empresa, Filiação a uma associação/ cooperativa, Fluxo de caixa, Formação de preços, Ideias de negócios, Legalização e formalização do negócio, Loja Virtual, MEI (microempreendedor individual), Melhorar e inovar o meu negócio, Organização dos processos e operação, Pesquisa de mercado, Planejamento estratégico, Plano de negócios, Terceirização e Tributos.

Para acessar a plataforma “Fale com o Especialista”, basta acessar o site do Sebrae Paraíba – www.sebraepb.com.br – e clicar no link “Fale com o Especialista”, no topo da página.

Para entrar no bate papo com o consultor, é necessário fazer um cadastro no site. Neste primeiro momento, haverá um consultor disponível para o atendimento individual que pode durar até 40 minutos.

Da Redação