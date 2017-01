Santiago sobre conversa com Ricardo: “Nunca tratamos espaços no governo”

O presidente estadual do PTB, Wilson Santiago, comentou sobre a conversa que teve com o governador Ricardo Coutinho (PSB) e disse que nunca houve interesse de cargos no governo por parte de sua legenda. Ele explicou que a reunião foi no sentido de discutir parcerias para auxiliar no desenvolvimento dos municípios.

Wilson afirmou que a crise está afetando a todos e disse que o governador está interessado em firmar parceria com os municípios para tentar driblar os efeitos negativos deste momento.

– Nunca tratamos e nem quisemos priorizar espaços no governo, queremos sim priorizar as necessidades dos municípios. Estamos em busca das soluções, então procuramos buscar parcerias – colocou

Sobre 2018, Santiago afirmou que é necessário tratar dos assuntos administrativos este ano e deixar as discussões acerca das composições de 2018 para o momento apropriado.

As informações foram concedidas à Rádio Arapuan FM.