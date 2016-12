Saiba como funcionará o comércio de Campina Grande no natal e fim de ano

As lojas do Partage Shopping e outras do comércio de Campina Grande fecham totalmente no Dia de Natal (25) e 1º de janeiro de 2017, conforme garantia da Convenção Coletiva da categoria, o que proporcionará aos trabalhadores a celebração das respectivas datas com seus familiares.

Nos dois feriados citados, apenas as farmácias de plantão, cuja relação já está com o Sindicato dos Comerciários, podem funcionar. Os trabalhadores escalados terão direito aos abonos nos valores de R$ 36,00 (empresa com até dez empregados) e R$ 43,00 (empresa com mais de dez empregados).

Segundo o presidente do Sindicato, José do Nascimento Coelho, nas mencionadas datas os trabalhadores terão o direito aos abonos de acordo com os critérios de feriados previstos na Convenção, inclusive o critério da folga sem prejuízo do DSR (Descanso Semanal Remunerado Fixo). A folga deve ser concedida ao empregado até 21 dias, após o dia trabalhado.

Coelho destaca que os feriados de Natal e Ano Novo são da mais alta importância para todos os trabalhadores, que neste período têm a sua carga horária ampliada em função da movimentação nas lojas.

Apesar de 2016 ter sido desafiador por conta da crise econômica e política que afeta diretamente os trabalhadores em todo o país, o sindicalista avalia o ano positivo, tendo em vista que o mesmo foi marcado pela união entre o sindicato e trabalhadores.

“Para o ano que vem continuaremos na linha de frente somando esforços na busca de melhorias e pelo fortalecimento da nossa categoria, quando também estaremos ampliando os serviços do sindicato, inaugurando mais uma sub-sede do Sindicato, desta feita na cidade de Picuí. Há mais de um ano, implantamos a sub-sede em Esperanças”, afirma Coelho.

Da Redação com Ascom