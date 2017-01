Sai lista de filmes que vão disputar o Oscar 2017

Foto: Reprodução/Internet

A lista de indicados ao Oscar 2017 foi anunciada na manhã de hoje (24), pela Academia de Artes e Ciências Cinematográficas, e é dominada pelo filme La La Land: Cantando Estações, que já brilhou no último Festival de Veneza e faturou sete prêmios no Globo de Ouro.

O musical do cineasta norte-americano Damien Chazelle concorrerá em 14 categorias, incluindo melhor filme, melhor direção, melhor atriz (Emma Stone), melhor ator (Ryan Gosling), melhor edição, melhor roteiro original e melhor canção original (“Audition”, de Justin Hurwitz). O longa ainda igualou o recorde de indicações de Titanic e A Malvada.

Na categoria de melhor filme, La La Land disputará a estatueta com “A Chegada”, de Amy Adams; “Até o Último Homem”, de Mel Gibson; “Manchester à Beira-Mar”, de Kennedy Lonergan; “Moonlight: Sob a Luz do Luar”, de Barry Jenkins; “Estrelas Além do Tempo”, de Theodore Melfi; “A Qualquer Custo”, de David Mackenzie; “Lion: Uma Jornada para Casa”, de Garth Davis; e “Fences”, de Denzel Washington.

Outro destaque é a atriz Meryl Streep, indicada pela 20ª vez, agora por seu papel em “Florence: Quem é Essa Mulher?”. Ela já tem três estatuetas do Oscar.

O Brasil não tem indicado em nenhuma das categorias.