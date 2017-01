Ruy Carneiro sobre aliança em JP: “Não é uma política de cargos”

Nesta segunda-feira (02), o presidente estadual do PSDB, Ruy Carneiro, negou que a aliança da legenda com o prefeito de João Pessoa, Luciano Cartaxo (PSD), tenha acontecido visando cargos na Prefeitura Municipal.

Segundo Ruy, o papel do PSDB será o de contribuir com a gestão do prefeito da Capital, entendendo que o sucesso de Cartaxo significa o sucesso da legenda tucana.

“Quando fui conversar com o prefeito perguntei onde ele precisaria de um reforço. Na verdade, foi até ele que sugeriu os postos do PSDB. Nós escolhemos, obviamente, os nomes. Nossa política não é uma política de cargos, nós queremos contribuir com o prefeito para que ele tenha sucesso na sua administração. O sucesso do prefeito Cartaxo é também o sucesso do PSDB em João Pessoa”, afirmou.

*As informações foram veiculadas na Rádio Correio FM.

Da Redação