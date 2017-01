Ruy Carneiro diz que PSDB não se preocupa com o número de cargos na gestão Cartaxo

“A nossa felicidade não está em ter mais ou menos cargos, mas que a gestão caminhe bem”. Foi o que declarou o presidente estadual do PSDB na Paraíba, Ruy Carneiro ao ser indagado pela imprensa sobre a pouca participação de tucanos na gestão do prefeito de João Pessoa, Luciano Cartaxo (PSD), uma vez que, o partido foi um dos principais aliados na reeleição do prefeito.

Segundo ele, o que interesse agora é o sucesso da gestão porque a gestão indo bem é um sinal positivo de satisfação da população e para um futuro resultado eleitoral também.

Ruy Carneiro também aposta na durabilidade da aliança PSDB/PSD para 2018 por estar composta por pessoas ponderadas.

“Não tem general, arrogância, prepotência, e aqui é tudo acordado diante de um colegiado na qual todos conversam de igual para igual. É uma aliança que deu certo nesta eleição, vai dar certo na gestão e nas campanhas vindouras”, atestou.

Indagado se Cartaxo seria um nome para chegar ao Palácio da Redenção, o tucano respondeu que todo homem pública almeja tal posição, mas o raciocínio da aliança é fazer uma análise na época.

Ou seja, quem estiver melhor nas pesquisas para montar uma chapa e partir pra luta, acrescentando ainda que é possível também que o PSDB esteja na disputa majoritária.

“Mas isso é um assunto que só será discutido no ano das eleições. O assunto agora é fazer com que a gestão prospere”, ressaltou.

Da Redação de João Pessoa*