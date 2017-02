Rômulo recebe ministro de Israel que visita Insa para discutir cooperação

Foto: Ascom

O deputado federal Rômulo Gouveia (PSD-PB) recebeu, nesta segunda(06), o ministro das Relações Exteriores e Embaixador de Israel no Brasil, Itay Tagner. Ele visitou o Instituto Nacional do Semiárido (Insa), Unidade de Pesquisa do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC).

O objetivo foi discutir parcerias nas áreas de desenvolvimento científico-tecnológico para formular soluções para a convivência com a seca extrema nos dois países.

A reunião foi articulada pelo 4º Secretário da Mesa Diretora da Câmara dos Deputados, Rômulo Gouveia, e contou com a participação de gestores e pesquisadores de universidades e centros de pesquisa da Paraíba, secretários estaduais e municipais, além do Prefeito de Campina Grande, Romero Rodrigues.

Também participou da reunião o Diretor de Gestão das Unidades de Pesquisa e Organizações Sociais do MCTIC, Paulo Roberto Pertusi. Na ocasião, ele destacou que a concretização dessa parceria é de extrema importância não só para a Paraíba, mas para todo o Nordeste, porque o foco é desenvolver soluções que atendam às necessidades do Semiárido brasileiro.

O ministro Itay Tagner destacou que a região semiárida brasileira é muito similar a Israel. A visita mostrou que o semiárido brasileiro e Israel têm as mesmas preocupações com o clima, com a chuva, mas principalmente com o desenvolvimento de tecnologias. Ele afirmou que a partir dessa visita espera levar a proposta adiante e consolidar a cooperação.

O deputado Rômulo Gouveia destacou que essa parceria será muito importante e acredita que irá gerar resultados para Campina Grande, para a Paraíba e para o Semiárido nas áreas de dessalinização e reúso de água, agricultura, produção tecnológica e segurança. “Há um leque de ações que vamos poder muito aproveitar em benefício da nossa região”, ressaltou.

Até amanhã, o Ministro cumprirá uma agenda de visitas em Universidades, centros de pesquisa, Parque Tecnológico e com gestores governamentais da Paraíba.